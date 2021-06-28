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На ЖД-вокзале Самара в первый рейс отправится пассажирский вагон имени Константина Головкина

28 июня 2021 11:12
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На ЖД-вокзале Самара в первый рейс отправится пассажирский вагон имени Константина Головкина

Сегодня, 28 июня, на железнодорожном вокзале Самара состоится торжественное отправление в первый рейс пассажирского вагона имени Константина Головкина в составе фирменного поезда №9/10 «Жигули» Самара – Москва. 

В мероприятии планируют принять участие руководители Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала АО «ФПК» и представители органов власти Самарской области. 

Данный вагон подготовлен в рамках совместного проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» и Самарского областного художественного музея к праздничным мероприятиям, приуроченным к 150 – летию основателя Самарского музея Константина Павловича Головкина. 

Главной особенностью уникального вагона является специально разработанный интерьер каждого купе, который раскрывает одну из граней личности Константина Головкина. Пассажиры смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник».

Теги: железная дорога купе Купец Головкин поезд

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