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В Самаре обсудили детский травматизм на железной дороге

9 сентября 2021 11:10
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В Самаре обсудили детский травматизм на железной дороге

В Самаре состоялся круглый стол «Детская безопасность», одна из тем которого была посвящена снижению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В мероприятии приняли участие сотрудники Куйбышевской железной дороги, представители транспортной полиции и прокуратуры, Роспотребнадзора,  Министерства образования Самарской области, а также специалисты в области детского воспитания и здравоохранения.

Участники обсудили причины и условия, приводящие к травмированию детей на железной дороге. В текущем году на объектах железнодорожного транспорта в Самарской области получили травмы различной степени тяжести трое несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого года произошло пять подобных случаев.

Основными причинами детского травматизма являются нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, личная неосторожность подростков и бесконтрольность со стороны взрослых.

Ежегодно специалисты Куйбышевской железной дороги проводят комплекс мероприятий по предупреждению детского травматизма. Прежде всего, это разъяснительная работа в образовательных учреждениях. Так, с начала года в школах и детских лагерях Самарской области железнодорожники провели три тематических месячника на тему личной безопасности на железной дороге. 

Только за 2021 год в учебных заведениях Самары проведено более 370 лекций и бесед, в которых участвовали более 9 тысяч детей, организован просмотр мультфильмов и фильмов о правилах безопасного нахождения на железнодорожном транспорте. Среди подростков была распространена наглядная агитация в виде памяток, буклетов и раскрасок. Кроме того, в образовательные учреждения направлены электронные версии буклетов и видеороликов с правилами безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Тем не менее вопрос тиражирования информации о профилактике травматизма по-прежнему остается актуальным. Куйбышевская магистраль обратилась к присутствующим с предложением поддержать инициативу железнодорожников о включении в образовательные школьные программы «Основы безопасности жизнедеятельности» изучение правил поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

Теги: детский травматизм железная дорога КбшЖД

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