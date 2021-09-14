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Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда

14 сентября 2021 13:28
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Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда

В праздничные дни планируют запустить более 160 дополнительных поездов дальнего следования.

Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям. Так, добавят составы на следующие маршруты: Санкт-Петербург – Киров – Нижний Новгород – Ижевск, Казань – Санкт-Петербург. Кроме того, увеличат количество поездов, которые курсируют между Москвой и Самарой, Казанью, Санкт-Петербургом, Пензой, Нижним Новгородом, Саратовом, Волгоградом, Уфой, Орском, Белгородом.

Напомним, в 2021 году россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Железнодорожники ожидают максимальный пассажиропоток 3 и 7 ноября. Это дни выезда и обратного возвращения.

Отметим, что пассажирам поездов необходимо будет соблюдать коронавирусные ограничения. Им придется в течение всей поездки использовать маски и перчатки, сообщает Сова.инфо.

Теги: железная дорога КбшЖД поезда

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