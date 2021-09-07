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Изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара — Похвистнево

7 сентября 2021 12:12
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Изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара — Похвистнево

В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Кротовка – Георгиевка  Куйбышевской железной дороги с 7 по 9 сентября 2021 года вносятся изменения в график движения некоторых пригородных поездов.

В указанные даты сокращается маршрут следования пригородных поездов на маршруте Самара – Новоотрадная. Так, пригородный поезд №6529 Новоотрадная – Самара проследует от станции Кинель до станции Самара. С 7 по 8 сентября поезд №6530, №6524 Самара – Новоотрадная, проследует до станции Кинель. 

С 7 по 8 сентября изменяется маршрут следования пригородных поездов на маршруте Самара – Похвистнево. Так, поезда №6503, №6509 Похвистнево – Самара проследуют от станции Кинель до станции Самара. Поезда №6510, №6520 Самара – Похвистнево проследуют до станции  Кинель. 

С 7 по 8 сентября поезд №6504 Самара – Похвистнево будет прибывать на станцию Похвистнево в 09.12 (на 44 минуты позже времени, установленного расписанием).

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

Отметим, что плановые ремонтные работы направлены на повышение надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов.

Теги: Акценты В центре внимания железная дорога КбшЖД пригородные поезда

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