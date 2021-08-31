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С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда «Ласточка»

31 августа 2021 10:41
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С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда Ласточка»

С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевск – Самара.

В соответствии с новым расписанием пригородный поезд «Ласточка» Самара – Жигулевск будет отправляться ежедневно со станции Самара 4 раза в день – в 07:00, 14:00, 18:00 и 20.00. В обратном направлении со станции Жигулевск «Ласточка» будет отправляться в 6.44, 10:44, 17:44 и 20:02. Для удобства пассажиров она будет делать остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составит всего 1 час 44 минуты.   

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Информация о движении  пригородных поездов размещается на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская пригородная пассажирская компания», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

 

Теги: «Ласточка» Акценты В центре внимания КбшЖД пригородные поезда расписание

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