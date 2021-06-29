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C  ЖД-вокзала Самары отправился в первый рейс пассажирский вагон имени Константина Головкина

29 июня 2021 11:47
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C  железнодорожного вокзала Самара торжественно отправлен в первый рейс пассажирский вагон имени Константина Головкина

C  железнодорожного вокзала Самара торжественно отправлен в первый рейс пассажирский вагон имени Константина Головкина в составе фирменного поезда №9/10 «Жигули» Самара – Москва.

В мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, представители органов власти, а также жители и гости города.

Данный вагон подготовлен в рамках совместного историко-просветительского проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» и Самарского областного художественного музея к праздничным мероприятиям, приуроченным к 150 – летию самарского мецената, художника, купца и основателя музея Константина Павловича Головкина. 

Главной особенностью уникального вагона является специально разработанный интерьер каждого купе, который раскрывает одну из граней личности Константина Головкина. С сегодняшнего дня пассажиры смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник». Музейный вагон будет курсировать регулярно между Самарой и Москвой. 

Отметим, что это не первый совместный проект железнодорожников с Самарским  областным художественным музеем. В настоящее время в составе поезда №117/118 Самара — Адлер курсирует музейный вагон «Авангард», каждое  купе которого имеет свое неповторимое лицо и имя. Главные элементы оформления - репродукции шедевров русского авангарда из собрания Самарского областного художественного музея. Ранее данный вагон курсировал в составе поезда "Жигули" в рамках проекта "Авангард", но по многочисленным просьбам пассажиров и для большего охвата аудитории было принято решение о включении его в другие популярные пассажирские поезда.

Фото: unsplash.com

Теги: вагон купе Купец Головкин поезд

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