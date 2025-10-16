Я нашел ошибку
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде

16 октября 2025 14:04
За восемь месяцев 2025 г. сотрудники Почты доставили жителям Самарской области почти 1,8 млн писем с уведомлением о нарушении правил дорожного движения (ПДД). 56% таких писем поступило адресатам в электронном виде.

С помощью сервиса «Электронное заказное письмо» Почта моментально доставляет отправления со штрафами ГИБДД. К этой услуге можно подключиться на сайте и в мобильном приложении Почты или на портале Госуслуг. В этом случае квитанции на оплату штрафов будут приходить в личный кабинет на государственном портале

Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России по-прежнему доставляет их в бумажном виде. Протоколы об административном правонарушении от «электронных инспекторов» автолюбители получают заказными письмами.

Оплатить штраф можно во всех почтовых отделениях региона. Для этого необходимо назвать номер постановления (УИН) либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода.

Напомним, что штраф за нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 календарных дней с даты вынесения постановления.

В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
690
