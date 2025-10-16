Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде

194

За восемь месяцев 2025 г. сотрудники Почты доставили жителям Самарской области почти 1,8 млн писем с уведомлением о нарушении правил дорожного движения (ПДД). 56% таких писем поступило адресатам в электронном виде.

С помощью сервиса «Электронное заказное письмо» Почта моментально доставляет отправления со штрафами ГИБДД. К этой услуге можно подключиться на сайте и в мобильном приложении Почты или на портале Госуслуг. В этом случае квитанции на оплату штрафов будут приходить в личный кабинет на государственном портале

Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России по-прежнему доставляет их в бумажном виде. Протоколы об административном правонарушении от «электронных инспекторов» автолюбители получают заказными письмами.

Оплатить штраф можно во всех почтовых отделениях региона. Для этого необходимо назвать номер постановления (УИН) либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода.

Напомним, что штраф за нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 календарных дней с даты вынесения постановления.