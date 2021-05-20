Водители Самары рассказали, насколько часто сталкиваются с несправедливыми штрафами

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Эксперты Авито Авто провели опрос 6 000 респондентов из разных регионов России и выяснили, как водители относятся к штрафам за нарушения ПДД. Как показали результаты опроса, водители из Самары, по их собственной оценке, не так уж редко сталкиваются с несправедливыми штрафами: только 53% респондентов указали, что за последний год ни разу не попадали в такую ситуацию. Итоги исследования также свидетельствуют о том, что водители из Самары чаще всего успевают вовремя оплатить штрафы: 76% опрошенных указали, что делают это в течение двух недель после получения квитанции.

Превышение скорости и непристегнутые ремни: за что чаще всего штрафуют водителей из Самары

Согласно результатам опроса, наиболее распространенной причиной для получения штрафа для самарцев становится несоблюдение скоростного режима: 30% респондентов отметили, что получали штрафы по этой причине за последний год.

На втором месте – несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, за такое нарушение за последний год штрафовали 16% опрошенных водителей. Третью строчку в рейтинге занимает проезд на запрещающий сигнал светофора: за последний год из-за этого оштрафовали 11% респондентов.

Справедливые или нет? Как самарцы воспринимают штрафы

Большинство опрошенных Авито Авто водителей из Самары отметили, что за последний год ни разу не сталкивались с несправедливо выписанным штрафом, который хотелось бы оспорить. Соответствующий вариант ответа выбрали 53% респондентов.

От 1 до 3 раз за последний год сталкивались с несправедливым, по их мнению, штрафом 27% респондентов, от 4 до 5 раз за год в такую ситуацию попадали только 10% опрошенных водителей.

Если говорить о суммах штрафов, абсолютно справедливыми ставки, действующие в России, считают 34% опрошенных водителей из Самары. Завышенными размеры штрафов считают 52% респондентов, а недостаточно высокими – 10%.

Ошибки приборов фиксации и отсутствие разметки: по каким причинам самарцы оспаривают штрафы

Абсолютное большинство (80%) опрошенных Авито Авто водителей из Самары за последний год ни разу не пытались оспорить выписанный штраф, 6% респондентов успешно оспаривали штрафы, еще 14% предпринимали попытку оспорить взыскание, но столкнулись с отказом.

Из числа тех, кто пытался оспорить штраф за последний год в Самаре, 66% делали это по причине ошибки приборов фиксации скорости автомобиля, 19% – из-за отсутствия дорожного знака или разметки во время нарушения ПДД, еще 16% – из-за ошибки в постановлении. В итоге, согласно результатам опроса Авито Авто, эти три причины стали наиболее распространенными для оспаривания выписанных штрафов в Самаре.