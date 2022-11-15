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Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах

15 ноября 2022 11:55
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Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах

Региональная Госавтоинспекция информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега и гололедица. В последующие дни ожидается снегопад.

В этой связи, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными не только на проезжей части, но и на тротуарах, ввиду скользкого покрытия. В темное время суток пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементами и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число ДТП. Видимость на дороге снижается, асфальтовое покрытие становится скользким. Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на мостах и путепроводах, в низинах и около водоемов, где возможно образование наледи.  Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости, ведь в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток. Советуем незамедлительно сменить «летнюю» резину автомашины на «зимнюю».

Напоминаем, что в сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

 

Теги: БДД В центре внимания

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