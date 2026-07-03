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ОТБОЙ «Ракетной опасности».
3 июля 2026
23:26
274
На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».
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