Координаторы региона пресекли более 20 попыток нарушить правила посещения памятников природы

Дополнительное патрулирование организовано на пяти наиболее посещаемых ООПТ регионального значения с начала сезона: «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы», «Семь ключей», «Рачейская тайга» и «Подвальские террасы». Основные нарушения — проезд транспорта, установка палаток, разведение костров, пикники, а также скалолазание на «Рачейских скалах», повреждающее краснокнижный вид папоротника. Составлено 8 материалов, запросы направлены в полицию.

Ежегодная профилактика дает результаты: в этом году появились первые байкеры и квадрациклисты, которые посещают памятники природы пешком, оставляя технику за их пределами.

Но специалисты отмечают и рост числа посетителей с собаками, что создает беспокойство для фауны, в частности для колонии сурка-байбака на «Подвальских террасах». Люди пытаются подкармливать зверьков и кладут мусор в норы — такие действия категорически запрещены.

Для регулирования рекреационной нагрузки — от стихийного туризма к организованному — прорабатывается создание дирекции по управлению ООПТ и введение платного посещения.

Всего в регионе 211 памятников природы площадью более 95 тыс. га. С 2013 года площадь ООПТ увеличена с 72 до 95,3 тыс. га, к 2030 году планируется довести до 100 тыс. га. Количество охранных зон выросло с 3 до 162. Они создаются для сохранения уникальных экосистем: статус ООПТ защищает территорию от освоения, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО