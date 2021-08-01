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Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах

1 августа 2021 11:39
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Водителей предупредили о начале сплошных проверок на дорогах

В эти выходные во многих российских регионах ГИБДД проведет масштабный рейд, сообщили в ведомстве.

В рамках мероприятия инспекторы намерены останавливать как можно больше автомобилей и проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения, а также на соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машины и так далее.

"Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости — и на употребление наркотических веществ", — говорится на сайте инспекции.

В ведомстве объяснили, что основная цель "сплошных проверок" — профилактика ДТП и снижение тяжести последствий, пишет РИА Новости.

Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, поскольку в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей, отметили в ГИБДД.

Теги: ГИБДД рейды

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