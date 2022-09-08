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Во время проведения этнофестиваля  для удобства жителей будут работать бесплатные автобусные маршруты
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Во время проведения этнофестиваля  для удобства жителей будут работать бесплатные автобусные маршруты

8 сентября 2022 19:14
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С 11:00 до 18:45 перевозчиком будут выполняться рейсы по 3 специальным автобусным маршрутам.

11 сентября 2022 года ко Дню дружбы народов в Самаре организуют этнофестиваль «Наследие народов». Яркая праздничная программа соберет всех участников и гостей в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» (г. о. Самара, Куйбышевский внутригородской район, ул. Александра Солженицына). Более подробная информация размещена на официальном сайте Администрации Самары по ссылке.

Для удобства жителей 11 сентября с 11:00 до 18:45 перевозчиком будут выполняться рейсы по 3 специальным автобусным маршрутам, по которым будут следовать низкопольные автобусы:

- № 86 – «Автостанция Аврора» – Парк Дружбы народов»;

- № 87 – «ТРК «Сити Парк» (г. Новокуйбышевск) – Парк Дружбы народов»;

- № 88 – «Микрорайон «Южный Город» (ул. Раздольная) – Парк Дружбы народов».

Время курсирования автобусов по специальным маршрутам:

- начало движения от начальных точек – в 11:30;

- окончание движения от Парка Дружбы народов – в 18:45.

Проезд бесплатный. 

С расписанием движения можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание на то, что автобусы будут отправляться по мере наполняемости. Во время пути по специально организованным маршрутам остановок по требованию пассажиров не планируется.

Также 11 сентября автобусы, которые осуществляют рейсы по городскому маршруту № 5д «Губернский рынок – поселок Сухая Самарка», будут заезжать на остановку общественного транспорта «Парк Дружбы народов». Оплата проезда по маршруту № 5д – в соответствии с действующими регулируемыми тарифами.

 

Фото:   администрация Самары

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