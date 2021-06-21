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Во время фан-фестиваля «Наши парни» усилят  работу общественного транспорта 
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Во время фан-фестиваля «Наши парни» усилят  работу общественного транспорта 

21 июня 2021 14:46
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21 июня с 18:00 во время фан-фестиваля «Наши парни» на стадионе «Солидарность Арена» будет работать фан-зона.

21 июня с 18:00 во время фан-фестиваля «Наши парни» на стадионе «Солидарность Арена» будет работать фан-зона. В связи с этим Департаментом транспорта Администрации Самары совместно с перевозчиками проработаны нюансы работы общественного транспорта, включая организацию вывоза болельщиков.

Доставка болельщиков будет организована с 18:00 трамваями маршрутов №№ 5, 7, 25 до конечной остановки (разворотного кольца). Также в течение всего дня в направлении фан-зоны будут курсировать автобусы маршрутов №№ 1, 50, 67, 96, 205, 295.

Вывоз болельщиков будет организован следующим образом:

- до 01:30 – трамваями маршрутов №№ 5, 7, 25 – с конечной остановки (разворотного кольца);

- дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 50, 67, 96, 205, 295, 268 будут поданы на пересечение ул. Дальней и 7 проезда, в район Южной парковки в 01:00.

Обращаем внимание болельщиков, что дополнительные автобусы маршрута № 50 проследуют до остановки «Улица Батайская», № 67 – до Крутых Ключей, № 1 – до железнодорожного вокзала. Дополнительные автобусы маршрута № 96 довезут пассажиров до остановки «Улица Тухачевского», №№ 205 и 295 – до Речного вокзала, а № 268 – до остановки «Станция метро «Победа».

Для желающих приехать на стадион на автомобиле будут работать все парковки без ограничений.

21 июня в 23:00 состоится трансляция матча Чемпионата Европы "Россия-Дания".

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Солидарность Арена фан-фестиваль

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