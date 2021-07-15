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В Самаре отменили концерт группы "Би-2" на стадионе "Солидарность Арена"

15 июля 2021 12:47
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В Самаре отменили концерт группы "Би-2" на стадионе "Солидарность Арена"

Концерт группы "Би-2" в Самаре отменен. Музыканты не выступят на стадионе "Солидарность Арена" 14 августа 2021 года. Сообщение об этом опубликовано в инстаграм-аккаунте артистов.

Выступление решили отменить из-за нестабильной эпидемиологической обстановки, роста заболеваемости коронавирусом и возможного введения новых ограничений. Однако поклонники все же увидят "Би-2" в Самаре. Концерт группы перенесли на год - на 27 августа 2022-го. Место проведения стадионного NewBest останется прежним - "Солидарность Арена".

Фанатов группы "Би-2" заверили, что все ранее купленные билеты будут действительны и на новую дату. Менять или возвращать их не нужно, пишет Сова.инфо.

 Фото: www.instagram.com/b2band

Теги: Би-2 концерт Солидарность Арена

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