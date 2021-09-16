Музыканты Росгвардии поздравили жителей Самары с юбилеем

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В рамках празднования 435-летнего юбилея Самары, военный оркестр территориального Управления Росгвардии под управлением майора Олега Чемоданова выступил с серией праздничных концертов.

Выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области парках и скверах областного центра стало настоящим подарком для жителей и гостей мегаполиса. Насыщенный концертный репертуар коллектива, в котором бессмертные произведения великих русских и советских композиторов органично сочетаются с немеркнущими композициями зарубежной эстрады и хитами современных популярных исполнителей, никого из зрителей не оставил равнодушным. Благодаря умелой подаче музыкального материала и профессиональному конферансу концертмейстера оркестра, прапорщика Евгения Матюшенкова, часовой концерт пролетел для слушателей буквально как один миг. Миг, в котором нашлось место для бравых военных маршей, вокальных композиций, задорных и лирических произведений. Свое, поистине триумфальное выступление, оркестр завершил легендарным "Гимном Росгвардии" - на слушателей ее пронзительные строки, посвященные суровым будням солдат правопорядка, произвели неизгладимое впечатление.

- Для любого музыкального коллектива, исполняющего духовую музыку, непосредственный контакт со слушателем имеет огромное значение. И военный оркестр не исключение. Такое общение помогает нам в работе над новым репертуаром и дальнейшем совершенствовании профессионального мастерства. Поэтому участие оркестра в праздновании Дня города, стало приятным подарком не только для наших слушателей, но и в первую очередь для самого коллектива, - подчеркнул начальник военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области, майор Олег Чемоданов.