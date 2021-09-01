В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны

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В преддверии XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Российский союз молодёжи совместно с Платформой «Россия - страна возможностей» проводит первый гастрольный Тур победителей Российской студенческой весны. 100 лучших участников фестиваля 2021 года выступят с шоу-программой в пяти регионах России.

В Самаре концертное шоу состоится 3 сентября 2021 года в 18.00 в УК «МТЛ Арена». Стать зрителями могут студенты Самарской области, пройдя регистрацию в гугл-форме: vk.cc/c5niEQ. Мероприятие проводится с соблюдением санитарных требований, утвержденных Роспотребнадзором. Ввиду введенных ограничений по количеству зрителей планируется трансляция шоу в соцсети ВКонтакте, в группе Молодежь Самарской области https://vk.com/mso63

Напомним, что Самарская область является родиной Студенческой весны. На первый фестиваль в Самару в мае 1993 года съехались 260 участников из 16 российских городов. В конкурсную программу вошли выступления вокалистов, хореографов, СТЭМов и артистов оригинального жанра.

В прошлом году самарские студенты предложили Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову провести юбилейный фестиваль в регионе. Губернатор поддержал инициативу и приложил все усилия к тому, чтобы заявка региона получила поддержку на федеральном уровне. В мае 2021 года на церемонии закрытия Российской студенческой весны, которая проходила в Нижнем Новгороде, Дмитрий Азаров получил символ фестиваля от председателя «Российского союза молодежи» Павла Красноруцкого и Главы Нижегородской области Глеба Никитина. «Я очень рад, что Российская студенческая весна возвращается на свою историческую родину – в Самару – там, где она родилась 30 лет назад», – не скрывая эмоций, сказал Губернатор Дмитрий Азаров.

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