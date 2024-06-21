Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа

110

FASHION-показ состоялся 20 июня в технопарке «Современник», который в этот день стал экзаменационной площадкой для студентов кафедры «Дизайн и искусство». В формате дефиле прошла защита дипломных коллекций студентов 4 курса и экзамен для остальных курсов. Всего на подиум вышли более 40 моделей. Вместе с экзаменационной комиссией коллекции будущих модельеров оценивали горожане – модный показ был открытым для всех желающих.

Экзамен в формате дефиле в Университете сервиса – традиция и важная часть обучения. Студенты направления «Искусство костюма и текстиля» учатся не только создавать костюмы, но и работать с моделями, полностью продумывая для них образ. Экзамен-дефиле проходит в конце каждого семестра, начиная с первого курса. Обычно он проводится в стенах университета. В этом учебном году за пределы вуза он вышел впервые. Площадкой для показа стало пространство «Стеклянный куб» технопарка «Современник».

FASHION-показ стал экзаменом по дисциплине «Выполнение проекта в материале». Студенты 1-3 курсов представили коллекции одежды, созданные в течение семестра, студенты выпускного курса – коллекции, подготовленные в рамках дипломных проектов. Как и положено на экзамене, ребята должны были не только показать свою работу, но и рассказать о ней, ответив на вопросы экзаменационной комиссии, состоявшей из преподавателей кафедры и приглашенных экспертов. Председателем комиссии выступила Марии Казак, театральный художник, член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России».

Первокурсники продемонстрировали модели из нетрадиционных материалов, с использованием аддитивных технологий, 2 курс готовил коллекции в стиле различных субкультур, третьекурсники разрабатывали серию костюмов в стиле творческого метода известных модельеров.

Дипломный проект Валентины Вагаевой представлял коллекцию с элементами техники декорирования материалов», Мария Кузнецова защищала дипломную коллекцию с элементами трансформации. Руководитель обеих дипломных работ – Марина Курбатова, и. о. заведующего кафедрой «Дизайн и искусство» Университета сервиса.

«Студенческая пора – это прекрасное время, когда можно творить без рамок и границ. И сегодня мы увидели, как в Университете сервиса с помощью его педагогов раскрывается талант и внутренний мир молодого дизайнера. Тот ритм, тот цвет, те технологии, которые были использованы при создании костюма, – всё это действительно произведение искусства. Радует, что в Тольятти происходит такая бурная дизайнерская жизнь», – прокомментировала результаты FASHION-показа Мария Казак.

Члены жюри отмечали, что уже сейчас некоторые коллекции имеют хороший потенциал для коммерческого успеха. Развивать как творческий потенциал, так и коммерческую жилку в процессе обучения студентам рекомендовала ректор Университета сервиса Любовь Выборнова, ставшая почетным гостем модного показа.

«У нас в университете создана свободная творческая среда, которая позволяет студентам-дизайнером воплощать задуманное. Чувство внутренней свободы будущих модельеров находит свое воплощение в смелых и неординарных решениях: в материале, в форме, в цвете. Наверное, в этом особенность школы дизайна и искусства ПВГУС, – отметила Любовь Выборнова. – Я хочу пожелать всем студентам накапливать этот эффект свободы для своей будущей профессиональной деятельности, чтобы создавать неповторимые образы на протяжении всего творческого пути. Некоторые коллекции, которые мы сегодня увидели, являются чистым творческим порывом, и это прекрасно. Однако не забывайте, что вам предстоит создавать востребованные продукты. Будьте не только творческими, но и коммерчески успешными!»

Высокий уровень мастерства студентов Университета сервиса отметила Марина Шилехина, арт-директор технопарка «Современник», известный в Тольятти дизайнер и художник-коллажист, выпускница ПВГУС:

«Открытые показы студенческих работ практикуют столичные вузы, здорово, что Университет сервиса подхватывает этот тренд. Студенты показали сегодня впечатляющие коллекции – очень современные, разных форм, материалов, при этом ни одна модель была не похожа на другую. Приятно, что вуз готовит таких талантливых ребят и позволяет городу увидеть их коллекции».

Фото предоставлено пресс-службой ПВГУС