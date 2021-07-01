В начале июля возле «Солидарность Арены» перекроют дороги

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Из-за проведения чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам возле стадиона «Солидарность Арена» ограничат движение с 8:30 до 15:00 3 и 4 июля.

Нельзя будет проехать по

— улице Арена 2018 от проезда № 8 до проезда № 2;

— проезду № 2 от улицы 2-я Стадионная до улицы Арена 2018;

— улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Кроме этого, с 8:30 до 15:00 3 и 4 июля движение общественного транспорта (автобусов маршрутов № 205, 295, 96) будет организовано по скорректированным схемам, пишет Другой Город.