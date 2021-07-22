В день матча «Крылья Советов» - «Ахмат»  усилят работу общественного транспорта

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В воскресенье, 25 июля, на стадионе «Солидарность Арена» пройдет домашний матч 1-го тура чемпионата Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021-2022. Встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат». Начало матча в 20:00.

Для удобства зрителей (вывоза со спортивного мероприятия) будет усилена работа городского общественного транспорта:

- трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12, 25;

- автобусных маршрутов №№ 1, 41, 45, 50, 67.

По информации городского Департамента транспорта, подача автобусов маршрутов №№ 1, 41, 45, 67 будет организована на дублер Московского шоссе, а автобусов маршрута № 50 – в район северной парковки.

Фото: администрация Самары