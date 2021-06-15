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Во время фан-фестиваля «Наши парни» для вывоза болельщиков усилят работу общественного транспорта

15 июня 2021 16:48
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16 июня на стадионе «Солидарность Арена» будет работать фан-зона.

16 июня с 14:00 в рамках проведения фан-фестиваля «Наши парни» на стадионе «Солидарность Арена» будет работать фан-зона. 

Доставка болельщиков будет организована с 14:00 трамваями маршрутов №№ 5, 7, 25 до конечной остановки (разворотного кольца). Также в течение всего дня в направлении фан-зоны будут курсировать автобусы маршрутов №№ 1,50, 67, 96, 205, 295.

Вывоз болельщиков будет организован следующим образом:

- до 21:00 – трамваями маршрутов №№ 5, 7, 25 – с конечной остановки (разворотного кольца);

- дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 50, 67, 96, 205, 295, 268 будут поданы на пересечение ул. Дальней и 7 проезда, в район Южной парковки в 19:00.

Дополнительные автобусы маршрута № 50 проследуют до остановки «Улица Батайская», № 67 – до Крутых Ключей, № 1 – до железнодорожного вокзала. Дополнительные автобусы маршрута № 96 довезут пассажиров до остановки «Улица Тухачевского», №№ 205 и 295 – до Речного вокзала, а № 268 – до остановки «Станция метро «Победа».

Для желающих приехать на стадион на автомобиле будут работать все парковки без ограничений.

16 июня в 17:00 состоится трансляция матча Чемпионата Европы "Финляндия-Россия".

 

Фото:   горадминистрация

Теги: работает фан-зона Солидарность Арена

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