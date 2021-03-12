Внимание самарцам: в центре города временно изменят движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 08:00 до 20:00 14 марта 2021 года будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России на следующих участках:

- по улице Чапаевской на участке от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

- по улице Шостаковича на участке от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

Также в период с 20:00 13 марта до 20:00 14 марта 2021 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на вышеуказанных улицах.

Движение автобусов №24, 92, 297 в период с 08:00 до 20:00 14 марта 2021 года будет организовано по временной схеме, сообщает горадминистрация.