Власти хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

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По данным “Ъ”, с 1 сентября помимо данных паспорта и билета перевозчиков обяжут передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей. В АЭВТ и авиакомпаниях считают, что часть данных относится к конфиденциальной информации и не может передаваться без дополнительного согласия пассажира.

Источники “Ъ” в авиакомпаниях также опасаются утечек данных и возросшей ответственности за них. Близкие к Минтрансу собеседники “Ъ” говорят, что госсистема хорошо защищена, а отслеживание аномалий в данных позволит быстрее вычислять преступников.

Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Ее оператор — ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс». Доступ к базе имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут.