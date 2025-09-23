Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре

165

В настоящее время электронная оплата проезда возможна в 185 троллейбусах и трамваях города. В дальнейшем планируется полностью оснастить весь подвижной состав муниципального предприятия современным оборудованием.



Валидаторы установят в пятнадцати троллейбусах, работающих на маршрутах № 19 и № 18.



По данным единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта» по Самаре и Самарской области, оплатить проезд с помощью валидатора можно любым безналичным способом – транспортной, социальной и банковской картами, а также с помощью платежных гаджетов.