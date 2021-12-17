В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

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В Самарском регионе в предстоящие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

​Особое внимание автоинспекторов будет уделено на выявление водителей в состоянии опьянения, а также на автомобилистов, допускающих выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим и нарушающих правила маневрирования.

​Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться группами нарядов ДПС путем массовой остановки и проверки водителей, а также путем проведения рейдовых мероприятий в возможных местах появления нетрезвых водителей.

​В мероприятии, которое пройдет с пятницы 17 по воскресенье 19 декабря, будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области.

Региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов не допускать нарушений Правил дорожного движения. Управлять автомобилем в состоянии опьянения категорически запрещено! Не ставьте под угрозу безопасность как свою, так и окружающих.