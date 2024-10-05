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В ТТУ в Самаре 90% парка подвижного состава выработали нормативный ресурс

5 октября 2024 13:04
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В ТТУ в Самаре 90% парка подвижного состава выработали нормативный ресурс

О состоянии и количестве подвижного состава журналисту ИА sovainfo рассказали в городском ТТУ.

Так, парк трамвайно-троллейбусного управления Самары насчитывает 302 трамвайных вагона и 175 троллейбусов.

Однако ежедневно на линию выходят только 95 трамвайных поездов и 50 троллейбусов.

По словам представителей ТТУ, 90 % парка подвижного состава предприятия выработали свой нормативный ресурс и подлежат замене, но специалисты стараются поддерживать в работоспособном состоянии все единицы транспорта.

При этом недовыпуск подвижного состава на линию связан с острым кадровым дефицитом водителей трамваев и троллейбусов, а также кондукторов.

Теги: Городской транспорт

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