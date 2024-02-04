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В ТТУ назвали количество работающих в Самаре трамваев

4 февраля 2024 10:47
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В ТТУ назвали количество работающих в Самаре трамваев

Толпы людей на остановках, переполненные вагоны и периодически выходящие из строя трамваи. Этой зимой самарцы добираются в офисы и на заводы не благодаря, а вопреки работе общественного транспорта. В числе причин коллапса в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) называют плохую погоду и износ составов. Некоторые трамваи уже полвека как отстукивают своими колесами по самарским рельсам. Но покой им только снится — видимо, повышение пенсионного возраста коснулось и городского транспорта, пишет 63.ру.

— Порядка 125 вагонов направляем на маршруты. Действительно, в последнее время на линии нередко возникали поломки наземного электротранспорта. Причины объективные: прежде всего, это высокий износ технического парка; также повлияли погодные условия с резкой сменой, когда после снегопадов были ледяные дожди, а затем приходили крепкие морозы, — констатировал директор ТТУ Михаил Ефремов. — Много трамваев со сложными видами ремонта: с заменой двигателя, ступицы, оси. Все договоры на поставку запчастей были заключены своевременно, дефицита деталей нет. Мы нарастили силы и средства, но на то, чтобы устранить серьезные неисправности, требуется много времени.

В прошлом году власти заявили, что приобрели в лизинг новые белорусские трамваи. Тогда же называлась и предполагаемая сумма покупки — 1,1 миллиарда рублей. Вагоны собирали на заводе «Белкоммунмаш». По контракту 12 вагонов должны были поставить в Самару к началу июля. Пока приехали только девять. Причем два последних прибыли в начале февраля. Оставшиеся обещают к середине месяца.

При этом в ноябре 2023 года с одним из новых трамваев произошло ЧП. Он загорелся во время движения. 

— Из-за нарушения сроков поставки оформляем предпретензию. А окончательная претензионная документация будет направлена после получения всей партии вагонов, — сообщил Михаил Ефремов. — Также направлено порядка 50 претензий — актов рекламации. Это касается нареканий по поводу качества оснащения вагонов. Из строя выходила электроника. По механической части возникали недочеты, обрывы кронштейнов и металлических изделий. Поставщик ссылается на то, что в связи с санкционными ограничениями немецкую «начинку» производителю пришлось менять на детали китайского производства.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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