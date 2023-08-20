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В центре Самары возобновили движение трамваев

20 августа 2023 13:39
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В центре Самары возобновили движение трамваев

В Самаре восстановили нормальное движение трамваев. На улице Галактионовской заделали яму под рельсами, пишет 63.ру.

Вечером 18 августа на этом участке путей обвалился грунт. Из-за этого пришлось в срочном порядке закрыть движение трамваев от улицы Красноармейской до улицы Венцека в оба направления.

— Обвал произошел около Троицкого рынка. Две шпалы повисли в воздухе. В целях безопасности было принято решение о закрытии движения трамваев, — прокомментировал ситуацию директор ТТУ Самары Михаил Ефремов.

Теперь под рельсы уложили пусть не асфальт, но щебень. Судя по видео, трамваи могут проезжать этот участок без проблем, но всё равно с осторожностью.

Теги: Городской транспорт

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