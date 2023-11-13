В центре Самары обновят трамвайную инфраструктуру

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Стали известны подробности будущего концессионного соглашения, которое планируют заключить с инвесторами. Их 63.RU рассказал директор «Трамвайно-троллейбусного управления» (ТТУ) Михаил Ефремов.

Известно, что представители ООО «Мовиста Регионы Самара» сами обратились к чиновникам. Они предложили в течение трех лет обновить трамвайную инфраструктуру. В том числе и отремонтировать 20,5 км путей.

Однако бизнесмены не раскрывали подробностей, о каких именно участках рельсов идет речь. Чуть позже завесу тайны над этой частью соглашения приоткрыл директор ТТУ.

— У нас есть два отрезка. Первый находится в центре Самары — в районе улиц Фрунзе, Галактионовской и Красноармейской, — заявил Михаил Ефремов.

Сейчас чиновники готовятся к масштабным работам. Недавно ТТУ провело аукцион, чтобы поставить этот участок путей на кадастровый учет. По словам директора муниципального предприятия, это необходимый механизм.

— Предполагается, что рельсы будут находиться в собственности ТТУ. Но на время ремонта, на три года, их передадут инвестору. Это необходимая процедура, которая предусмотрена всеми правилами. Затем пути снова вернут нам, ничего не потеряется, — пояснил директор ТТУ.