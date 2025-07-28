В центре Самары два троллейбуса изменят маршруты

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Департамент транспорта Самары сообщил о новых ограничениях в центре областной столицы.

«На пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской (около дома № 29 по улице Некрасовской) запланирована замена плит перекрытия на газовом колодце», — рассказали в ведомстве.

Из-за работ по улице Некрасовской от Куйбышева до Чапаевской запретили ездить троллейбусам № 6 и № 16, пишет 63.ру.

«Ограничения продлятся с 28 июля по 11 августа. Движение будет открыто в 21:00», — отметили в дептрансе Самары.

Троллейбусы в обоих направлениях будут следовать по своему маршруту, затем по улице Куйбышева, а после уйдут на улицу Льва Толстого и вернутся на свой привычный путь.

А в Советском районе Самары перекроют несколько участков улиц из-за реконструкции теплотрассы. Автобус № 70, а также трамваи № 3, № 14, № 11 и № 23 сменят свои маршруты. Неудобства продлятся с 1 по 8 августа. Дорога на пересечении улиц Мичурина и Луначарского тоже перекрыта. Из-за этого автобусы и троллейбусы не поедут около «Экспо-Волги» до 29 июля.