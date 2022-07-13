В связи с проведением форума «iВолга-2022» будет временно ограничено движение транспорта в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2022» на территории города Самара с 08:00 14 июля 2022 года до 20:00 3 августа 2022 года будет временно ограничено движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный: от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2).

Подробнее ознакомиться со схемой ограничения движения можно в приложении.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными дирекцией Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга».