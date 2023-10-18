В Самару раньше заявленного срока пришли обновленные вагоны метро

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В Самару в электродепо «Кировское» доставили обновленные вагоны метро, которые в мае текущего года были отправлены на капитальный ремонт. Подвижной состав, а именно 6 старых вагонов – 2 головных и 4 промежуточных – отремонтировали в Санкт-Петербурге на заводе АО «Метровагонмаш». Согласно контракту вагоны должны были вернуть в город до 30 октября 2023 года, однако, с ремонтными работами справились раньше. Прежде, чем они выйдут на линию, в течение трех недель специалисты произведут пусконаладочные работы и обкатку поступивших электровагонов.

В салонах подземного электрического транспорта обновлен интерьер, в частности, установлены современные, более комфортные сиденья. Не только внутренняя, но и внешняя отделка выполнена в сине-голубых тонах, на кузове нанесено изображение ладьи, что символизирует волжские просторы. Все вагоны, которые возвращаются с завода, оформлены в единой стилистике.

Капитально-восстановительный ремонт парка муниципального предприятия «Самарский метрополитен» продолжается благодаря реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы. Предполагается, что весь состав электродепо МП «Самарский метрополитен» будет приведен в порядок к концу 2024 года, перед открытием станции метро «Театральная». Всего в самарском метрополитене числится 50 вагонов, 4 из которых новые, были приобретены в 2020 году.

Фото предоставлено администрацией Самары