В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"

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На «Тверском механическом заводе электротранспорта» начали сборку трамваев для Самары. Название у них довольно милое — «Львенок».

— Первые вагоны отправят в город в феврале следующего года. В первом полугодии 2025 года изготовим 40 трамваев, еще 31 — до 30 апреля 2026 года. Самое важное — вагоны будут иметь возможность работы по СМЕ, — сообщили в ПК «Транспортные системы».

Система многих единиц (СМЕ) — способ управления подвижным составом, при котором в один поезд сцепляется несколько локомотивов или моторных вагонов, а управление тяговыми двигателями ведётся с одного поста управления и одной локомотивной бригадой.

Вагоны будут ходить по одному, но при необходимости их можно будет соединить между собой.

О возможно сцепки вагонов «Львенок» рассказал 63.RU и руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин:

— У нас структура города такова, что где-то требуется односекционный трамвайный вагон, а где-то требуется многосекционная система. Поэтому по нашему заказу вагон был разработан так, чтобы он мог работать в сцепке. Трамвай «Львёнок» вы его можете в Санкт-Петербурге, они представлены в Москве. Прекрасные вагоны, которые оснащены всем необходимым для пассажиров. Они кондиционированы, утеплены, там будут зарядки для телефонов.

Информация о том, что для Самары закупят новые трамваи, появилась в сентябре. Сведения были опубликованы на сайте госзакупок. Начальная цена контракта заявлялась 8,46 миллиарда рублей.