Главные новости:
Для улучшение транспортного обслуживания самарцев «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов вместимостью до 92 пассажиров.
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов
Полицейские настоятельно рекомендуют в случаях сильного тумана максимально снизить скорость движения и использовать огни аварийной сигнализации.
В связи с туманом ГАИ СО обращает внимание водителей на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности на дорогах
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов

30 октября 2025 18:59
109
В связи с проведением ремонтных работ.

5, 6, 8, 11, 13, 18 ноября, в связи с проведением ремонтных работ вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Абдулино – Похвистнево и Похвистнево – Абдулино, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании:

- поезд № 7593 Абдулино (отпр.17.15) – Похвистнево (приб.18.08)
проследует по измененному расписанию
Абдулино (отпр.17.49) – Похвистнево (приб.18.42)

- поезд № 7519 Похвистнево (отпр.18.55) – Самара (приб.21.40)
проследует по измененному расписанию
Похвистнево (отпр.19.29) – Самара (приб.22.14)

 

Фото:  pxhere.com

Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
200
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
222
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
252
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
223
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
233
