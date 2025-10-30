В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов

109

5, 6, 8, 11, 13, 18 ноября, в связи с проведением ремонтных работ вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Абдулино – Похвистнево и Похвистнево – Абдулино, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании:

- поезд № 7593 Абдулино (отпр.17.15) – Похвистнево (приб.18.08)

проследует по измененному расписанию

Абдулино (отпр.17.49) – Похвистнево (приб.18.42)



- поезд № 7519 Похвистнево (отпр.18.55) – Самара (приб.21.40)

проследует по измененному расписанию

Похвистнево (отпр.19.29) – Самара (приб.22.14)

Фото: pxhere.com