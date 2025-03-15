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В Самарской области завершается работа автозимника

15 марта 2025 12:57
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В Самарской области завершается работа автозимника

В субботу, 15 марта, в Самарской области закончится функционирование временной дороги, пишет 63.ру. В АСАДО сообщили:

«На территории региона установилась теплая весенняя погода и совсем скоро проезд по зимнику будет невозможен. Напомним, что в период с 16 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года, по приказу национального парка „Самарская Лука“, организован временный лесной маршрут „Белые домики — Шелехметь“ для обеспечения транспортной связи населенных пунктов с дорожной сетью Самарской области».

Автозимник открывают, так как зимой добраться до правого берега Волги проблематично. С 20 декабря в Самаре прекратилось движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено». В эти же даты в Минтрансе давали рекомендации для безопасного движения по временной дороге:

  • Придерживаться скоростного режима не больше 40 километров в час.

  • Пользоваться дорогой только в дневное время суток. При поездках в темное время уведомлять об этом дежурную администрацию, а также родных и близких.

  • Воздерживаться от поездок при плохих погодных условиях.

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