В Самарской области завершается работа автозимника

В субботу, 15 марта, в Самарской области закончится функционирование временной дороги, пишет 63.ру. В АСАДО сообщили:

«На территории региона установилась теплая весенняя погода и совсем скоро проезд по зимнику будет невозможен. Напомним, что в период с 16 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года, по приказу национального парка „Самарская Лука“, организован временный лесной маршрут „Белые домики — Шелехметь“ для обеспечения транспортной связи населенных пунктов с дорожной сетью Самарской области».

Автозимник открывают, так как зимой добраться до правого берега Волги проблематично. С 20 декабря в Самаре прекратилось движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено». В эти же даты в Минтрансе давали рекомендации для безопасного движения по временной дороге: