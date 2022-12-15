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В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта

15 декабря 2022 10:20
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В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта

В следующем году обновление подвижного состава общественного транспорта произойдёт в целом ряде муниципальных образований Самарской области. Об этом сообщил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов в ходе совещания по вопросу развития общественного транспорта в городе Самаре.

Обновить парк муниципального транспорта планируют на средства федерального гранта. Ежегодно по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина регионы получают стимулирующие гранты за достижение целевых показателей социально-экономического развития. Самарская область на протяжении ряда лет становится получателем такого гранта, являясь одним из лидеров по объёму средств в Приволжском федеральном округе. Очередной федеральный грант Самарской область получила в 2022 году. Его размер составил 889 380 тыс. рублей. Из них 694 262,9 тыс. рублей направят на обновление подвижного состава общественного транспорта – трамвайного парка в городском округе Самара, а также парка автобусов в городских округах Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань Кинель, Отрадный, Похвистнево и муниципальном районе Похвистневский.

«По решению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова на это будет выделена значительная часть президентского гранта, который регион получил за достижение высоких показателей социально-экономического развития. В текущем году планируем выделить субсидии Самаре на покупку 12 новых вагонов трамваев. В следующем году планируется также оказать финансовую поддержку ряду муниципалитетов на приобретение автобусов. Скорее всего, это будет газомоторная техника, поскольку мы развиваем программу строительства сети газозаправочных станций, это более экономичный вид транспорта. Конечно, определяющим при этом будет являться соотношение цены и качества, а также   возможность получения субсидий в рамках лизинговых программ, потому что не на все виды подвижного состава даются льготные условия по лизингу», – отметил Виктор Кудряшов.

По информации министерства транспорта Самарской области, закупку транспортных средств предлагается осуществить на условиях 5-летнего лизинга с 2022 по 2027 годы. Авансовый платеж в размере 49 % планируется выплатить в 2022 году за счет средств дотации (гранта), что позволит в соответствии с заявками муниципальных образований приобрести 12 односекционных трамвайных вагонов и 47 автобусов.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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