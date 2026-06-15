Через несколько дней — 19-21 июня — в Тульской области состоится мультиформатный независимый фестиваль «Дикая Мята».

Три дня, восемь сцен и более 130 концертов — на территории развернется большой фестивальный город с мощеными дорожками, бесплатными питьевыми фонтанчиками, лунапарком, лекторием, спортивными площадками, творческими встречами, тест-драйвами, лаунж-зонами и территорией детства. Монтаж фестиваля уже идет, как всегда в приоритете безопасность зрителей.

— Безопасность и комфорт наших зрителей — это две важнейшие задачи. В этом году мы беспрецедентно усиливаем меры безопасности: прямо сейчас достраиваем «шлюзовый» въезд для осмотра грузового транспорта, устанавливаются дополнительно 70 камер видеонаблюдения, которые «закроют» весь периметр фестиваля. В общей сложности их будет более 80. Идет переоборудование серверной с учетом всех современных требований. Разработана система резервного электроснабжения на случай перебоев в работе электросетей. На входных группах будут установлены не только рамки, но и интроскопы. Это повысит качество и скорость осмотра личных крупногабаритных вещей.

Построен и готов к работе штаб для силовых структур — здесь смонтирована стена экранов для круглосуточного наблюдение за территорией. Все три дня будут работать Росгвардия и дополнительные группы мобильного реагирования. При этом гости фестиваля, если и будут видеть наши службы, то только на входных группах. Безусловно, благодаря поддержке правительства Тульской области будет задействована и дополнительная техника, подробности работы которой мы разглашать не будем. Вся эта колоссальная работа проводится для того, чтобы наши зрители могли чувствовать себя спокойно и безмятежно, — комментирует генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«Дикая Мята» считается одним из самых комфортных фестивалей в стране — в этом году событие состоится 19-21 июня. Двери откроются 18 июня с 18:00 — с этого времени работу вход для гостей, фудкорт, палаточные лагеря, на сцене «Маяк» состоятся выступления групп «Пахала Дала», Tabasco Band, «Утром удалю», а на сцене «Дачного клуба» пройдут концерты команд «Мич», Lomany Russky и Driada.

Организаторы рекомендуют приезжать заранее, чтобы избежать пробок. Также будут курсировать трансферы из Москвы и от железнодорожной станции «Тарусская».

На фестивале «Дикая Мята-2026» выступят: «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы Минус», IOWA, TMNV, polnalyubvi, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», ssshhhiiittt!, Нейромонах Феофан, Драгни с оркестром, Drummatix, хмыров, «Рубеж Веков», «Диктофон», obraza net, «Токсичный ансамбль Лягухо», «Психея», Рушана, «Людмил Огурченко», «источник», «конец солнечных дней», «я Софа», Manapart, «синдром главного героя», Nomad Punk (KZ), MONOLYT (IL), «Молодость Внутри», «Лолита Косс», DenDerty, The OM, Sula Fray, СТРИО, «соня хочет танцевать», «Пальцева Экспириенс», vestfalin, Инна Сиберия, «маяк», ПИЛС, «Досвидошь», «друнк», «Борисовский Тракт», Sipe, 3.56 am, SALVADOR, «Шлюз», SOULTYLER, «ночь на кухне», Lemium, «котарды», ШАТЯ, Jazzhouse Trio, «Рваные ботинки», «Мама не узнает», black lama, «неаринаменя», СЕЙЙЕС, ТКАНИ, «Ответы Внутри», ВОДОПАДЫ и многие другие. Диджей-сеты: DJ Грув, DJ Peretse, DJ Android, Saint Rider, М.Pravda, DJ AKS, Somnia, LIRA, DJ Korolev, DJ R136a1 и многие другие.

19-21 июня, Тульская область, поселок Бунырево.

Билеты и все подробности: http://mintmusic.ru

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