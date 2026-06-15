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Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета «Единой России»

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Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
Ключевыми решениями стали предложения по формированию делегации на съезд партии, ротации членов Регионального политсовета и работе над предложениями региона в Народную программу партии.
 

Вячеслав Федорищев напомнил, что 28 июня в Москве состоится съезд партии «Единая Россия».

«Самарское региональное отделение проводит необходимую организационную работу для формирования делегации на съезд. Поэтому несколько вопросов повестки будут посвящены этим вопросам. 18 июня мы проведём в Самаре первый этап Конференции, одним из ключевых вопросов которой будет утверждение делегатов, которые представят наш регион на съезде партии. Также на конференции мы обсудим кандидатуры в состав Регионального политсовета и Президиума регионального политсовета в рамках ротации», - задал вектор работе политсовета секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
О ходе подготовки к региональной Конференции доложила руководитель Регионального исполкома Ирина Петшик. На сегодняшний день местные конференции прошли в 29 из 45 местных отделений партии по всему региону области. Сегодня, 15 июня, завершены ещё 16 конференций. На них делегаты не только избирают представителей на региональную Конференцию, но и подводят промежуточные итоги сбора предложений в Народную программу партии.

В повестку заседания Президиума вошли вопросы ротации состава Регионального политического совета и его Президиума в соответствии с Уставом партии. Кадровые изменения направлены на привлечение новых лидеров — участников и ветеранов СВО, представителей социально ориентированного бизнеса, общественных организаций и молодёжных движений, многие из которых успешно прошли внутрипартийный отбор в рамках недавнего предварительного голосования. Среди кандидатур, предложенных в новый состав регполитсовета: кандидатуры участников предварительного голосования «Единой России» - Героя России Дениса Портнягина, ветерана СВО, генерала Андрея Колотовкина и лидера «Движения первых» Кристины Гнатюк.  

Депутат Государственной Думы Андрей Парфенов прокомментировал кадровые решения: «Важно обновление партийных рядов. Это означает, что партия меняется. К нам приходит много молодых лидеров, настоящих лидеров общественного мнения. Это сильный сигнал для избирателей».

Отдельным вопросом на Президиуме рассмотрели ситуацию, связанную с недостоверными сведениями о статусе участника СВО кандидата ПГ, действующего  депутата Губернской Думы Александра Милеева.  Заместитель секретаря регионального отделения партии, Герой России Максим Девятов отметил: «Этот человек ввёл в заблуждение население. Считаю, что такие действия подрывают доверие к партии и, что ещё более страшно, — к настоящим участникам СВО, к нашим героям».

Секретарь регионального отделения, глава региона Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть ситуацию в Центральном исполнительном комитете партии в рамках работы комитета по этике.
Кроме того, был определён состав экспертной группы по сбору предложений и подготовке предвыборной программы Самарского регионального отделения «Единой России» на предстоящих в 2026 году выборах. Рабочая группа объединит депутатов, экспертов, представителей общественных объединений, ветеранов СВО и молодёжных лидеров. Ей предстоит обобщить наказы избирателей, собранные в ходе предварительного голосования и встреч с жителями, и сформировать программный документ, который ляжет в основу работы будущих депутатов от партии.

«Программа должна быть живой, основанной на реальных запросах людей. Каждый наказ, каждая проблема, озвученная на встречах, должна найти отражение в нашем предвыборном документе», — отметили в региональном отделении.

Напомним, что 1 этап региональной Конференции будет посвящён— избранию делегатов на Съезд партии, который состоится в Москве 28 июня 2026 года, а  также принятию кадровых решений по обновлению руководящих органов отделения. 2 этап региональной Конференции будет посвящён выдвижению кандидатов на выборы в региональный парламент - Самарскую Губернскую Думу. Третий этап запланирован на август и завершит работу региона над предложениями в Народную программу партии.

Теги: Единая Россия

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