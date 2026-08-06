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В Самарской области ищут решение кадровой проблемы в медицине

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В Самарской области ищут решение кадровой проблемы в медицине
Итоги совещания в Правительстве Самарской области, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, показали: регион готов системно отвечать на вызовы в сфере здравоохранения. Главные темы — дефицит врачей в Тольятти, развитие высокотехнологичной помощи и создание крупного реабилитационного центра для участников специальной военной операции и членов их семей. В обсуждении приняли участие министр здравоохранения Андрей Орлов, ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов, главный врач ТГКБ № 5 Олег Сакеев и главный врач ТГКБ №2 им. В.В. Баныкина и ТГБ № 4 Виталий Сибряев.

Член Президиума регионального политсовета «Единой России», ректор СамГМУ Александр Колсанов представил конкретные шаги по закреплению молодых специалистов в Тольятти. Студенты-целевики уже проходят практику в городских больницах, а в перспективе часть образовательной программы планируется перенести непосредственно на клинические базы Тольятти. Это позволит будущим врачам заранее познакомиться с коллективом и условиями работы — и с большей вероятностью остаться в городе после выпуска. В дальнейшем этот опыт масштабируют на Сызрань и Жигулёвск.

«Общаясь с нашими студентами из Тольятти, мы выяснили, что у них есть интерес в освоении части образовательной программы на базе лечебных учреждений этого города, — отметил Александр Колсанов. — Есть и студенты, имеющие целевое направление от тольяттинских ЛПУ, но не являющиеся жителями города, при этом после окончания вуза они также пополнят штат местных больниц. Это говорит о том, что такой формат может быть востребован среди молодёжи, которая планирует строить карьеру в нашем регионе».

Главный врач тольяттинской городской больницы  №5 Олег Сакеев, депутат Думы г.о. Тольятти («Единая Россия») акцентировал необходимость модернизации лечебных учреждений для оказания высокотехнологичной помощи. По его словам, крупнейшие больницы Тольятти уже проводят сложнейшие операции, но для доступности современной медицины каждому жителю требуется обновление корпусов, операционных и реанимационных отделений, в том числе через федеральные программы.

Главный врач тольяттинской городской больницы №4 Виталий Сибряев выступил с инициативой создать на базе своего учреждения один из крупнейших в регионе реабилитационных центров для участников СВО и их семей. Он подчеркнул, что потребность в комплексной восстановительной помощи растет с каждым месяцем, и центр должен охватывать все направления — от хирургии и физиотерапии до психологической поддержки и социальной адаптации.

«Возвращение бойцов к полноценной жизни после ранений и боевых травм — это не просто медицинская задача, это наш долг. Мы видим, что потребность в комплексной, системной реабилитации растёт с каждым месяцем. Нужен единый центр, где человек получит всё: от восстановительной хирургии и физиотерапии до психологической поддержки и социальной адаптации. И важно, что мы закладываем в концепцию помощь не только самим участникам СВО, но и членам их семей, которые несут колоссальную эмоциональную нагрузку. Тольяттинская больница №4 обладает для этого и кадровым потенциалом, и материально-технической базой. Мы готовы стать точкой притяжения для всего региона, чтобы военнослужащие и их близкие не оставались один на один со своими проблемами после возвращения домой», — отметил Виталий Сибряев.

Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал все предложения, подчеркнув, что здоровье и благополучие жителей — безусловный приоритет. Он поручил подойти к реализации задач максимально предметно и напомнил: люди ждут не отчетов, а реальной помощи.

Напомним, что в Народной программе «Единой России» и партийном проекте «Здоровое будущее» во главу угла ставится развитие системы охраны здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи. Сбор предложений в новую редакцию Народной программы продолжается на сайте естьрезультат.рф.

Теги: Единая Россия

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