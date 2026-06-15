Пострадавшие в пожаре семьи получат квартиры из маневренного фонда в Самаре

Жители Самары, пострадавшие при пожаре в доме № 20 на улице XXII Партсъезда, получат квартиры из маневренного фонда. Об этом сообщил мэр Иван Носков в своем канале в MAX по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей МЧС, прокуратуры и МВД.

Как рассказал градоначальник, огонь повредил два подъезда. В результате происшествия пострадали 48 жильцов, включая троих детей. Ночь все они провели у родственников или за городом. Сотрудники районной администрации постоянно держат связь с людьми, а на базе пункта временного размещения в школе работают психологи.

По поручению Ивана Носкова в ПВР круглосуточно дежурит глава Советского района Вадим Бородин. Он консультирует жильцов по всем вопросам: от выделения квартир в маневренном фонде до получения материальной помощи из городского и областного бюджетов. Власти уже подготовили для временного расселения комфортные благоустроенные квартиры. Детям дополнительно предлагают отдых в загородных оздоровительных лагерях.

Также достигнуты договоренности с силовыми структурами. Управление МВД поможет в кратчайшие сроки восстановить утерянные при пожаре документы, а Главное управление МЧС обеспечит оперативную выдачу необходимых справок.

Сгоревший дом сейчас охраняет полиция. Специализированная организация вместе с управляющей компанией приступила к обследованию здания. Спасатели не исключают угрозы обрушения внутри пострадавшего подъезда, поэтому спецтехника для разбора завалов пока не задействована — ее работу приостановили до особого разрешения, пишет Самарская газета.

Напомним, количество погибших при пожаре в этом доме увеличилось до двух человек.