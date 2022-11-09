В Самарской области собираются сократить время оформления ДТП

Я нашел ошибку
Главные новости:
На то, чтобы выбросить гранаты, у солдата были считанные секунды.
Солдат, отбросивший от себя гранаты, летевшие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области
В рамках акции Сбер и его партнеры готовят специальные предложения для своих клиентов.
Сбер предлагает специальные условия по СберКартам к «Зелёному дню»
Прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении долга
Во время тест-драйва будущих абитуриентов больше всего интересовали профессии строителя, IT-специалиста, нефтяника и экономиста.
Стали известны самые востребованные направления обучения в Самарском политехе
Житель Самарской области с сыном-подростком расписали баннеры с изображением военнослужащих Вооруженных сил РФ
Житель Самарской области с сыном-подростком расписали баннеры с изображением военнослужащих Вооруженных сил РФ
В Тольятти приняли городской бюджет в первом чтении
В Тольятти приняли городской бюджет в первом чтении
Adidas потерял €100 млн выручки после приостановки бизнеса в России
Adidas потерял €100 млн выручки после приостановки бизнеса в России
Самарские приставы проведут День единого приема 
Самарские приставы проведут День единого приема 
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.98
-0.26
EUR 60.82
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области собираются сократить время оформления ДТП

9 ноября 2022 12:45
148
В Самарской области собираются сократить время оформления ДТП

В Самарской области могут реформировать систему оформления ДТП. Такую информацию озвучил начальник регионального ГУ МВД Игорь Иванов.

По его словам, это нужно для ускорения процесса, пишет 63.ру.

— Мы с начальником управления ГИБДД уже определились, что в зоне наших приоритетов находится оформление ДТП и аналитическая расстановка нарядов, чтобы в местах максимального прохождения транспорта реагирование на аварии было максимально оперативным. Каждые сутки я провожу хронометраж и разбираюсь, почему экипаж ДПС прибыл на место ДТП позже, чем через пять минут. Мы понимаем, что у нас есть определенные трассы, проспекты, где малейшее ДТП уже сразу ведет к заторам. Здесь целый комплекс проблем, но этим надо заниматься. Потому что по работе ГИБДД, в том числе у жителей города складывается мнение о работе полиции в целом, — пояснил Игорь Иванов.

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За неделю в регионе выявлено порядка 2400 различных правонарушений БДД
07 ноября 2022, 11:57
За неделю в регионе выявлено порядка 2400 различных правонарушений БДД
Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 31 октября по 6 ноября. Общество
367
в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
06 ноября 2022, 10:48
В Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе. Общество
607
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
04 ноября 2022, 11:45
В Самарском регионе в выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего. Общество
789
В центре внимания
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
9 ноября 2022  13:05
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
483
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
8 ноября 2022  18:52
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
475
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
533
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
328
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
325
Весь список