В Самарской области собираются сократить время оформления ДТП

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В Самарской области могут реформировать систему оформления ДТП. Такую информацию озвучил начальник регионального ГУ МВД Игорь Иванов.

По его словам, это нужно для ускорения процесса, пишет 63.ру.

— Мы с начальником управления ГИБДД уже определились, что в зоне наших приоритетов находится оформление ДТП и аналитическая расстановка нарядов, чтобы в местах максимального прохождения транспорта реагирование на аварии было максимально оперативным. Каждые сутки я провожу хронометраж и разбираюсь, почему экипаж ДПС прибыл на место ДТП позже, чем через пять минут. Мы понимаем, что у нас есть определенные трассы, проспекты, где малейшее ДТП уже сразу ведет к заторам. Здесь целый комплекс проблем, но этим надо заниматься. Потому что по работе ГИБДД, в том числе у жителей города складывается мнение о работе полиции в целом, — пояснил Игорь Иванов.