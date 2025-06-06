В Самарской области подорожают пригородные перевозки

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Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области 4 июня 2025 года утвердил приказ об установлении экономически обоснованных тарифов на перевозки в поездах пригородного сообщения, за исключением скорых поездов серии "Ласточка", ЭП2Д, повышенной комфортности "Волжский экспресс", в размере 4,11 рубля за один пассажиро-километр; в скорых поездах пригородного сообщения "Ласточка" в размере 3,7 рубля за один пассажиро-километр; в скорых поездах пригородного сообщения серии ЭП2Д в размере 4,22 рубля за один пассажиро-километр.

Как сообщал "СитиТрафик", предельные тарифы на проезд по маршрутам "Самара - Конструкторская", "Самара - Зубчаниновка", "Самара - Ягодная" (независимо от расстояния) составят 30 рублей, в пределах первых 10 км пути - 20 рублей, за каждый километр пути при маршруте следования свыше 10 км – 2 рубля (за исключением маршрутов вышеуказанных маршрутов).

По маршрутам "Самара - Липяги" для "Ласточки" предельный тариф составит 43 рубля, для поездов серии ЭП2Д – 38 рублей, по маршрутам "Самара - Зубчаниновка" и "Самара -Ягодная" - 52 и 42 рубля соответственно, в пределах первых 10 км пути – 27 и 23 рубля соответственно, за каждый километр пути при маршруте следования свыше 10 км – 2,7 и 2,3 рубля соответственно (за исключением вышеуказанных маршрутов).

По маршруту "Самара - Сызрань" скорыми электропоездами повышенной комфортности "Волжский экспресс" вагонах первого класса предельный тариф установлен в размере 360 рублей, в вагонах второго класса – 330 рублей, в вагонах третьего класса – 300 рублей.

Стоимость проезда в скорых поездах серии "Ласточка" увеличится на 8%, стоимость проезда в обычной электричке серии ЭП2Д – на 4,5-5,6 %, в поездах повышенной комфортности "Волжский экспресс" - на 4-9 %, в иных поездах – на 11%.