В Самарской области перекрыли участок трассы М-5 «Урал»

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В ночь на понедельник, 27 июня, в Самарской области установили ограничения на участке трассы М-5 «Урал». Об этом сообщили представители ФКУ «Поволжуправтодор».

— С 03:00 нельзя будет проехать по трассе в районе Жигулевской горы. Запрет на движение транспорта вводят на время проведения работ по предотвращению оползня и разрушения проезжей части. Ограничение будет действовать до 4 июля 2022 года. За это время рабочие планируют укрепить насыпь и обеспечить водоотвод проезжей части, — пояснили в «Поволжуправтодоре».

На время работ для водителей подготовили пути объезда. Проехать можно будет через Жигулевск, по проезду Отважному и улицам Никитинской и Ново-Самарской.

Подобные ограничения вводят на федеральных трассах в Самарской области регулярно. В последний раз их устанавливали минувшей зимой. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями, пишет 63.ру.

Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»