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В Самарской области могут пересмотреть требования к работе компаний-перевозчиков

20 октября 2023 12:28
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В Самарской области могут пересмотреть требования к работе компаний-перевозчиков

 Об этом можно судить из законопроекта, опубликованного на сайте регионального парламента.

Это связано с изменениями федерального закона, который регулирует организацию пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Согласно пояснительной записке, в ближайшее время могут измениться как требования к самим компаниям, так и основания для отзыва лицензии, пишет 63.ру. Вот о каких критериях идет речь:

  • максимальное количество транспортных средств разного класса, которые разрешено использовать для перевозок пассажиров;
  • максимально допустимое число невыполненных рейсов за квартал и число рейсов по расписанию;
  • подключение и передача информации в местную систему навигации для отслеживания машин на линии;
  • исправное оборудование для перевозки инвалидов, кондиционеры, табло и терминалы;
  • перевозчик должен предупреждать об изменениях тарифов не менее чем за 15 дней до их вступления в силу;
  • транспорт должен соответствовать экологическим нормативам.

Если компания в течение года допускает несколько нарушений, то у местных чиновников есть основания в суде отозвать лицензию у нее. А депутаты губернской думы предлагают в связи с этим дополнить закон об административных правонарушениях. Парламентарии планируют расширить список оснований для аннулирования лицензии.

— Речь идет о превышении перевозчиком количества машин, которые он выпускает на линию, или же несвоевременном информировании об изменениях тарифов, — говорится в пояснительной записке.

Сейчас законопроект проходит процедуру публичных консультаций. Они будут идти до 26 ноября 2023 года. Затем его могут вынести на рассмотрение профильных комитетов губдумы. Если это будет необходимо, то материалы могут отправить на обсуждение уже на пленарном заседании областного парламента. В случае одобрения и принятия он вступит в силу после подписи главы региона. Ожидается, что все эти процедуры законопроект должен будет пройти до 1 сентября 2024 года. Дело в том, что именно в этот срок вступает в силу федеральный закон, из-за которого в местные нормативные акты вносят поправки.

Теги: Городской транспорт

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