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В Самарской области меняется расписание электричек

26 ноября 2021 09:34
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В Самарской области меняется расписание электричек

В Самарской области изменили расписание электричек. Об этом рассказали в транспортной компании.

В пятницу, 26 ноября, электропоезд будет курсировать по новому расписанию на участке Самара — Новоотрадная. В связи с ремонтными работами на станции Георгиевка.

Так, движение поезда № 6524 Самара (отпр. 18:07) — Новоотрадная (приб. 19:55) устанавливается сообщением Самара (отпр. 18:07) — Кинель (приб. 19:06). Движение на участке от Кинеля до Новоотрадной производиться не будет.

Как известно, из-за ремонта на станции Правая Волга, вносятся изменения движения пригородного поезда № 6569 Мирная — Сызрань.

На участке Обшаровка – Сызрань‑1 электричка будет следовать по измененному расписанию Мирная (отпр. 17:09) – Обшаровка (19:19 – 19:30) – Сызрань‑1(приб. 20:13), сообщает ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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