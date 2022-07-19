В Самарской области изменят расписание нескольких электричек

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В Самарской области скорректируют расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

— 25, 28 июля, а также 1 августа 2022 года поезд «Самара — Сызрань-1» будет отправляться из областной столицы в 15:50 и прибывать в Сызрань в 17:49. Поезд «Мирная — Новокуйбышевская» будет отходить от станции Мирная в 18:01, стоять в Самаре с 18:26 до 18:36 и приезжать на станцию Новокуйбышевская к 19:02, — сообщили в пассажирской компании.

Изменения коснутся и маршрута Мирная — Звезда — Сызрань-1. Поезд будет отходить в 18:49, стоять на станции Звезда с 20:40 до 20:53 и приезжать в Сызрань к 22:21. Расписание дневной электрички «Сызрань-1 — Мирная» будет выглядеть так: отправление в 14:49, стоянка в Самаре с 17:16 до 17:35, прибытие в конечный пункт ровно в 18:00.

Поезд «Сызрань-1 — Мирная» будет отправляться в 17:54 и приезжать на станцию Мирная в 20:45.

Кроме того, 26 и 29 июля, а также 2 августа электрички по маршруту Самара — Новокуйбышевская будут отходить в 07:30 и прибывать в 07:56, пишет 63.ру.