В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено

66

Из Самары в Рождествено изменилось расписание движения судов на воздушной подушке. Стало известно, с чем это связано.

Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, это связано с увеличением светового дня в регионе. Теперь с 16 марта речной транспорт будет следовать по новому расписанию.

Начало движения по маршруту Самара Рождествено - в 06:30.

Окончание движения из города - в 18:45 , из села - в 19:00.

, из села - в В 10:00 и 15:00 будет осуществляться заход на пристань Проран.

Также в 2022 году в Самарской области подорожает стоимость проездных билетов на речном транспорте. В среднем, подорожание будет от 1 до 5 рублей на маршруте. Например, поездка на теплоходе из Самары в Рождествено будет стоить 86 рублей вместо 83 у взрослого и 43 рубля вместо 42 у ребенка, пишет ГТРК Самара.