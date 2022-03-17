В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено

Из Самары в Рождествено изменилось расписание движения судов на воздушной подушке. Стало известно, с чем это связано.
Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, это связано с увеличением светового дня в регионе. Теперь с 16 марта речной транспорт будет следовать по новому расписанию.
Также в 2022 году в Самарской области подорожает стоимость проездных билетов на речном транспорте. В среднем, подорожание будет от 1 до 5 рублей на маршруте. Например, поездка на теплоходе из Самары в Рождествено будет стоить 86 рублей вместо 83 у взрослого и 43 рубля вместо 42 у ребенка, пишет ГТРК Самара.