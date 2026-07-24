В Самарской области изменилось расписание пригородных электричек по маршруту Новокуйбышевская — Тольятти

Причина — остановка на «Радиоцентре», которая теперь стала обязательной, и под неё подстроили график, пишет 63.ру.

Вот какие рейсы попадают под изменения:

Электричка № 7112/7111, которая отправляется из Новокуйбышевской в 7:44 и приезжает в Тольятти в 10:05, пойдёт по новому времени между Средневолжской и Каналом. Поезд № 7128/7127 (отправление в 19:53, прибытие в 22:25) будет ехать иначе на участке Средневолжская — Пискалы. Состав № 7130/7129 (из Тольятти в 21:16, в Новокуйбышевскую — в 23:38) поменяет расписание на отрезке Задельная — Средневолжская.

В компании обратились к пассажирам с просьбой перепроверять время отправления: возможны и другие небольшие сдвиги в расписании.

Где уточнить расписание: на вокзалах и станциях — там вывешивают свежие таблички; на сайте samppk.ru; в приложении «РЖД Пассажирам».

«Звоните 8-927-745-745-7 по будням: с понедельника по четверг с 8 до 17, в пятницу — до 16 часов», — предупредили в «Самарской ППК».