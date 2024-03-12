В Самарской области ищут перевозчика для переправы на правый берег Волги

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Подрядчика ищет региональный Минтранс. Начальная цена контракта - 75,1 млн рублей.

Ежедневные перевозки необходимо организовать по трем маршрутам:

- Самара (речной вокзал) - село Рождествено (6 км) с 7 апреля по 24 ноября;

- Самара (речной вокзал) - село Зольное (52 км) с 17 апреля по 5 ноября;

- Самара (речной вокзал) - Винновка (село Осиновка) (33 км) с 17 апреля по 27 октября.

Расписание могут изменить с учетом погоды.

При этом у перевозчика должны быть аварийно-спасательный транспорт, пассажирские суда с системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и диспетчерского управления. Внутри необходимо установить индивидуальные средства спасения.

Начальная цена контракта - 75,1 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 19 марта. Победителя определят 21-го числа, пишет Сова.