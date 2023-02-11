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В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»

11 февраля 2023 12:15
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В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области наращивается флот судов на воздушной подушке, которые в зимнее время активно используются для перевозок жителей по маршруту «Самара – село Рождествено».  В распоряжение Самарского речного пассажирского предприятия переданы еще два таких судна - модели «Нептун», приобретенные за счет средств регионального бюджета. Это позволяет в межнавигационный период обеспечивать доступность транспорта в направлении Рождествено в полном объеме.  Глава региона осмотрел новую технику.

Самарское речное пассажирское предприятие в зимний период осуществляет перевозку пассажиров по маршруту г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено судами на воздушной подушке «Нептун» (вместимостью 21 человек) и «Славир» (вместимостью 9-11 человек). Они предназначены для передвижения по ледовому покрову и заснеженной поверхности. «Нептуны» - суда российские, производятся в г. Подпорожье Ленинградской области. Эту модель отличает долговечность при эксплуатации в тяжелой ледовой обстановке за счет конструкции корпуса, движительного комплекса и гибкого ограждения. Эти особенности судов обеспечивают удобство, комфорт и безопасность для жителей региона, совершающих поездки в межнавигационный период.

И.о. директора предприятия Михаил Кирбенев подчеркнул, что с учетом имеющихся пяти судов на воздушной подушке «Славир» на данный момент потребность в судах такого типа закрыта. «Сейчас в эксплуатации два, с учетом новых будет уже 4 «Нептуна». «Нептун» – судно известное нам. Их особенность в том, что они более вместительные – рассчитаны на 21 пассажира и 2 членов экипажа - и на льду ведут себя лучше», - отметил он.

Капитан Александр Ривнов отметил удобство и комфорт новых «Нептунов»: «Это современное судно на воздушной подушке, путь до Рождествено занимает на нем минут 8-9, в зависимости от ветра можно идти со скоростью 50-60 км/ч».

Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, «Нептуны» хорошо себя зарекомендовали. «В соответствии с поручением Губернатора мы обновляем флот судов ежегодно по необходимости, чтобы исключить проблемы с транспортной доступностью села Рождествено. Сейчас судов на линии будет достаточно и транспортное обеспечение будет стабильным», - сообщил он.

Рейсы в направлении села Рождествено очень востребованы жителями области. За прошедший год пассажиропоток судов на воздушной подушке составил 105 тысяч человек. С начала 2023 года на них перевезли уже 30 тысяч пассажиров. «Людей много ездит, хорошо, что закупают новые суда», - говорит самарчанка Валентина Гурулева.

Последний рейс суда совершают в 20.15, таким образом попасть, например, на вечерние культурные мероприятия в Самару у жителей села Рождествено возможности нет. В связи с этим  Глава региона поручил проработать варианты решения этой ситуации на уровне сельского поселения – организовать централизованную поездку на концерт или в театр с обратной доставкой.

Также Губернатор сообщил о планах по развитию в Самарской области речного транспорта и портовой инфраструктуры. В частности, новые речные водоизмещающие суда планируется производить на самарском предприятии. «Надеюсь, что уже весной этого года заложим новые суда, которые будут изготовлены здесь, на самарской земле, а в дальнейшем будут ходить по нашей самарской акватории реки Волги», - отметил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, прорабатываются вопросы проведения комплекса путевых работ на подходах и в акватории порта Сызрань. «У нас вместе с жителями Сызрани есть давняя мечта - создать условия для захода круизных судов в Сызрань. Рассчитываю, что уже в этом году приложим усилия для решения этой задачи. Сызрань является важным городом для Самарской области. Будем повышать туристическую привлекательность региона. Тем более, что в последние годы многое для этого сделано», - резюмировал Глава региона. 

Фото - Юлия Рубцова.

 

 

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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